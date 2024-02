Auf das Zwölferhorn fährt die erste energieautarke Seilbahn der Welt

So wird die 3650 Quadratmeter große Photovoltaikanlage am Gipfel aussehen.

Vor 130 Jahren wurde in St. Wolfgang das erste Kraftwerk Oberösterreichs in Betrieb genommen. Heuer schreibt der Wolfgangsee ein weiteres Mal Elektrizitätsgeschichte: Die Zwölferhorn-Seilbahn wird die erste energieautarke Seilbahn der Welt. Möglich machen es große Photovoltaikanlagen und Stromspeicher. Rund zwei Millionen Euro nimmt die Zwölferhorn-Seilbahn GmbH für deren Errichtung in die Hand.