Auch für künstliche Beschneiung ist es derzeit zu warm

Die Wintereuphorie in den Skigebieten im Salzkammergut war schon einmal größer. Schuld sind die milden Temperaturen in den vergangenen Wochen. Nicht nur, dass die tiefer gelegenen Hänge nicht mehr oder noch immer nicht (Krippensteinabfahrt) befahrbar sind. Die Menschen im Flachland haben auch wenig Lust zum Skifahren, wenn sie vom Winter nichts spüren. "Umso wichtiger ist jetzt eine gute Buchungslage in den Hotels", sagt Rupert Schiefer, Geschäftsführer der Dachstein Tourismus AG und der OÖ.