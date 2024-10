Jeder, der in Mondsee mit dem Auto zur Arbeit fährt, kennt das Problem: "Wer am Morgen etwa links abbiegen will, muss manchmal bis zu zehn Minuten warten, bis er sich einreihen kann" sagt Bertram Pillinger, Kommandant der Polizeiinspektion (PI) Mondsee. "Das war nicht immer so.