Im Vorjahr wandten sich 7279 Mal Hilfesuchende an die Arbeiterkammer (AK) Gmunden. In 179 Fällen, weil ArbeitnehmernEntgelt vorenthalten worden war. So wie einem Glaser, der nach 45 Dienstjahren um seinen letzten Monatslohn sowie um die Abfertigung kämpfen musste. Die AK-Juristen setzten durch, dass ihm sein Arbeitgeber die ausstehenden 54.303 Euro nachbezahlte.