Angelika Winzig auf Wahlkampftour in ihrer Heimatregion

Mit einem Besuch des Vöcklabrucker Wochenmarktes begann am Mittwoch die Intensivphase des EU-Wahlkampfes von Angelika Winzig (ÖVP). Die 61-jährige EU-Abgeordnete aus Attnang-Puchheim will bis zur Wahl am 9. Juni durch alle oberösterreichischen Bezirke touren und zumindest 100 Gemeinden besuchen. Am Mittwochabend stand noch ein Auftritt in Frankenmarkt vor mehr als 100 Funktionären auf dem Programm.