Am Fuß des Traunsteins erinnert ein Gedenkbuch wieder an seine 142 Toten

Seit 1899 werden in Gmunden die Namen aller Bergsteiger festgehalten, die am Traunstein ums Leben kamen. 142 Frauen und Männer stehen mittlerweile auf der Liste.

Jahrzehntelang waren die Namen auch in einem Buch aus Metall festgehalten, das bei einer Gedenkstelle am Fuß des Berges montiert war. Das Traunstein-Gedenkbuch war auch ein Ort, an dem Hinterbliebene von Absturzopfern Kerzen in Erinnerung an sie anzündeten. Zur Empörung vieler Menschen wurde das Buch im vergangenen Sommer aber von einem unbekannten Dieb abgeschraubt und gestohlen.

Doch seit Freitag ist die Gedenkstelle unterm Stein wieder komplett. Umrahmt von einer feierlichen Andacht, die Pinsdorfs Pfarrassistent Gerhard Pumberger gestaltete, wurde ein neues Buch aus Aluminium montiert. Die Firma Innotech aus Kirchham und die Schlosserei Reinhard Haidinger in Gschwandt hatten es kostenlos erneuert – erweitert um die Namen von drei weiteren Traunsteintoten, die mittlerweile zu beklagen sind.

Organisator: Manfred Spitzbart

Organisiert hatte die Wiederherstellung Manfred Spitzbart, Vorsitzender der Naturfreunde Ohlsdorf. Spitzbart hatte das Totenbuch zuvor bereits betreut und sich um die Einträge gekümmert.

Die Andacht wurde wegen Corona-Sicherheitsvorschriften bewusst im kleinen Rahmen gehalten. Mit dabei waren neben Mitgliedern der Bergrettung Gmunden auch Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP), Vizebürgermeisterin Beate Enzmann (FPÖ), SPÖ-Vorsitzender Dominik Gessert und Ohlsdorfs Vizebürgermeisterin Ines Mirlacher (SPÖ). "Es ist gut, dass wir wieder ein Gedenkbuch haben", sagt Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP). "Es erinnert ja nicht nur an die Traunsteintoten, sondern spendet ihren Angehörigen auch Kraft und Trost."

