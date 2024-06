Am Fuß des Dachsteins ist für die SPÖ die Welt noch in Ordnung

Bild: Spö ((c) ZOOMVP.AT)

Arbeiterkultur am Fuß des Dachsteins: Maifeier in Obertraun

Nur der kleine burgenländische Ort Tschanigraben verhinderte, dass Obertraun am Sonntagabend österreichweit berühmt wurde. Mit 66 Prozent Stimmenanteil fuhr die SPÖ in Tschanigraben ihr bestes Gemeindeergebnis bei der EU-Wahl ein. Gleich dahinter liegt Obertraun mit 55,8 Prozent auf Platz zwei. Für das beste SPÖ-Ergebnis in Oberösterreich reicht das aber locker.