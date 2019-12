Am Donnerstag beginnt in Bad Ischl die Ära Schiller

Hannes Heide hinterlegte gestern sein Rücktrittsschreiben im Stadtamt. Nach elf Jahren als Bürgermeister von Bad Ischl legt der SPÖ-Politiker mit Jahresende sein Amt zurück, um sich ganz auf seine Aufgabe als EU-Parlamentarier konzentrieren zu können.

Die Wahl des neuen Stadtoberhauptes geht Donnerstagabend im Gemeinderat über die Bühne. Die "Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters" ist der dritte Punkt der Tagesordnung.

37 Gemeinderäte entscheiden

Tatsächlich haben die 37 Mandatare die Wahl zwischen einer Frau und einem Mann. Neben Sozialstadträtin Ines Schiller (SPÖ) tritt Johannes Kogler (ÖVP), Stadtrat für Umwelt und Landwirtschaft, an. Die ÖVP Bad Ischl überraschte mit dieser Entscheidung die Öffentlichkeit quasi in letzter Sekunde.

"Wir haben viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten, dass Ines Schiller nicht die beste Wahl für das künftige Bürgermeisteramt sei", sagt Stadtparteiobfrau Sabine Komaz. "Deshalb und weil wir aufgrund unseres demokratischen Grundverständnisses auch eine Alternative zur Wahl anbieten möchten, wird Stadtrat Johannes Kogler kandidieren."

Kogler hofft, dass er in der geheimen Abstimmung nicht nur die Stimmen aus dem eigenen Lager bekommt. "Die Chancen, dass ich Bürgermeister werde, gehen praktisch gegen null, aber ich habe nichts zu verlieren", sagt er.

Weil die SPÖ im Gemeinderat nicht über die absolute Mehrheit verfügt, braucht Ines Schiller die Unterstützung aus anderen Fraktionen. Sie führte im Vorfeld Gespräche mit allen Parteien. Mit der ÖVP und der FPÖ konnte man sich nicht einigen, mit den Grünen aber schon. Diese kündigten an, Schiller das Vertrauen zu schenken. Deshalb gilt Schillers Wahl zur Bürgermeisterin als gesichert.

"Bei dieser Wahl stimmen die 37 Gemeinderäte ab", sagt ÖVP-Fraktionsobmann Willi Blohberger. "Bei der nächsten Bürgermeisterdirektwahl im Herbst 2021 entscheiden aber wieder alle Bad Ischlerinnen und Bad Ischler. Spätestens da werden wir wieder mit einer neuen Kandidatin oder einem neuen Kandidaten antreten."

Zwischen der Silvesternacht und Schillers Angelobung am Donnerstagabend gehört der Bürgermeistersessel übrigens dem ersten Vizebürgermeister Thomas Loidl (SPÖ). "Er vertritt die Stadt nach außen und trifft alle nötigen Entscheidungen. So gibt es die Gemeindeordnung vor", sagt Stadtamtsdirektor Adam Sifkovits.

Loidl hat Heide in den vergangenen Monaten oft vertreten, wenn dieser in Brüssel war. "In den zwei Tagen bis zur Wahl von Ines stehen keine großen Entscheidungen an", sagt er. "Meine wichtigste Amtshandlung wird die Leitung der Gemeinderatssitzung sein. Und damit auch der Wahl."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at