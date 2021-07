Die Tunnellösung für das Ortszentrum von Altmünster ist einen Schritt näher gekommen. Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger (SPÖ) teilte gestern mit, dass Experten unter den rund zehn Tunnelvarianten, die auf dem Tisch lagen, die optimale definiert haben. Es handelt sich um die „Variante 5 in Tieflage“. Sie würde nördlich des Solarbades beginnen, in den Bereich des Bahnhofs führen und danach die Großalmstraße unterqueren und südlich des Ortsteils Igelpichl wieder in die B145 einmünden.

„Aus Sicht des Landes ist die vorgeschlagene Tunnellösung in tiefer Lage klar zu bevorzugen, weil diese die meisten Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger hätte“, sagt Feichtinger. Die vorliegende Variante ist eine der kürzeren. Es gab auch Vorschläge, den nördlichen Tunneleingang in Richtung Pinsdorf zu verlegen, doch dann hätten Autofahrer aus Richtung Gmunden erst recht wieder durch den Ort fahren müssen. Die nun vorliegende Variante würde 50 bis 60 Prozent des Verkehrs in den Tunnel verlagern. Bei der langen Variante wären es nur 35 Prozent. Im Schnitt wälzen sich täglich mehr als 20.000 Autos auf der B145 durch das Ortszentrum.

Und wie geht es jetzt weiter? Altmünsster selbst kann mit den raumplanerischen Vorbereiten beginnen. Der konkrete Planung des Tunnels ist dagegen Sache der Landesregierung. Diese muss dafür allerdings erst Geld freigeben. Um auf die Wichtigkeit des Projekts hinzuweisen, wird eine Delegation der Gemeinde mit Vertreter der Tunnel-Bürgerinitiative Landeshauptmann Thomas Stelzer und Infrastrukturlandesrat Günter Steinkellner besuchen. „Uns ist bewusst, dass der Tunnel viel Geld kostet“, sagt Josef Feichtinger, Sprecher der Bürgerinitiative. „Aber der Verkehr auf der B145 nimmt jedes Jahr zu. Rasches Handeln ist deshalb ein Gebot der Stunde.“ (ebra)