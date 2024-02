Als Menschen vom Gebirge aus gegen die Nazis kämpften

Die Ischler Hütte am Fuß des Schönbergs – in dieser Gegend verschanzten sich die Widerstandskämpfer.

Dies ist die Geschichte zweier Männer. Sepp Plieseis hieß der eine. 1913 geboren, wuchs er als Arbeiterkind in ärmsten Verhältnissen im Bad Ischler Ortsteil Lauffen auf und fand früh im Sozialismus seine politische Heimat. Plieseis stand bei den Februarkämpfen 1934 in Ebensee in den Reihen des Republikanischen Schutzbundes. 1937 ging er nach Spanien und kämpfte im Bürgerkrieg aufseiten der Republikaner. Nach dem Sieg der Faschisten wurde er verhaftet und von den Nationalsozialisten im KZ