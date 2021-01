31. Dezember 1980: Im Hospiz-Hotel in St. Christoph am Arlberg sorgt die Tanzband "The Mustangs" aus dem Salzkammergut für Silvesterstimmung. Das Hotel von Adi Werner ist damals eines der wenigen Fünf-Sterne-Häuser in Österreich. Das "Who is Who" der damaligen "Seitenblicke"-Gesellschaft verbringt hier den Skiurlaub. Für den Fall, dass St. Christoph eingeschneit ist, steht ein Hubschrauber bereit.