Abschied eines Urgesteins

"Schule funktioniert, weil ihr eine großartige Arbeit leistet." Mit diesen Worten zog sich Klaus Enengl nach mehr als 18 Jahren von der Leitung der Tourismusschulen Bad Ischl in den Ruhestand zurück und dankte seinen Wegbegleitern für die geleistete Arbeit und Mithilfe bei zahllosen Projekten. Künftiger provisorischer Leiter der Tourismusschulen ist Rudolf Schneeberger.

Der gebürtige Linzer Klaus Enengl startete seine pädagogische Karriere als Lehrer für Englisch und Französisch am BG Wels und an der Modeschule Ebensee. Der vielseitige Allrounder (lizensierter Fußballtrainer, Gitarrenkurse und inzwischen auch Weinakademiker) übernahm im Herbst 2001 die Leitung der Tourismusschulen. Zu seinen Schülern hatte er als Lehrer sowie als Direktor stets ein offenes Ohr und ein positives Verhältnis. Die Arbeit mit der Jugend habe ihn jung gehalten, so Enengl bei seiner Abschlussrede. Als Direktor konnte er nicht nur zahlreiche Weiterentwicklungen initiieren, sondern auch als Mitglied von Lehrplankommissionen langfristige Weichenstellungen bewirken: Einstige Freigegenstände wie Barkeeper, Sommelier oder Käsekenner sind heute Teil des Regelunterrichts. Er führte Spanisch als Wahlpflichtfach ein, und dank Enengl gibt es nun an Tourismusschulen auch das Fach Kunst und Kultur.

"Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge", so der scheidende Direktor, "aber ich weiß, dass es der richtige Zeitpunkt ist, und ich weiß meine Schule in guten Händen."

Zum Antritt ihres Ruhestandes wurde Brigitte Taferner ebenso gratuliert wie Gottfried Hofer und Christian Stadler. Bereits in einem Monat wird das Führungsteam der Tourismusschulen weiter verändert, denn nur wenige Wochen nach seinem Direktor geht auch der langjährige Administrator Johannes Egger in den Ruhestand. (gs)