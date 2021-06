LINZ. Gestern Abend lag der Linzer Donaustrand am Meer. An einem rot-weiß-roten Fahnenmeer. Eine Laola-Welle nach der anderen brach auf der Linzer Donaulände, als hunderte begeisterte Fußballfans das Spiel Österreich-Ukraine im Public Viewing in der Sandburg verfolgten. Österreich gewinnt, da waren sich alle sicher. Und das nicht nur, weil gestern auch der Jahrestag des legendären Cordoba-Siegs war.