Jeder Einwohner des Bezirks Vöcklabruck verursacht im Jahresschnitt 84 Kilogramm Restmüll. Das ist weniger als in früheren Jahren – was erfreulich ist, denn Restmüll ist ein teurer Abfall. Seine Entsorgung kostet 290 Euro pro Tonne. "Wenn die Menschen aber genauer darauf achten würden, was sie in welche Tonne werfen, könnten wir noch viel sparen", sagt Herbert Brunsteiner (ÖVP), Obmann des Bezirksabfallverbandes (BAV) und Bürgermeister von Vöcklabruck.