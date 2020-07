Mit Hilfe eines Hubschraubers zogen Techniker der Netz OÖ in den vergangenen Tagen ein erstes Kabel in die neue und umstrittene 110-kV-Starkstromleitung zwischen Vorchdorf und Kirchdorf ein. Es handelt sich aber nur um ein "Vorkabel" aus Kunststoff. Mit dessen Hilfe wird das echte Metallkabel eingezogen. Der Anschluss an das bestehende Stromnetz in Vorchdorf erfolgt in den kommenden Tagen.