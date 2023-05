Saab-105-Nachfolger: Die tschechische L-39NG fliegt auf das Bundesheer

Die Luftraumüberwachung ist eines der wichtigsten und wohl auch teuersten Projekte für die Zukunft des Bundesheeres. Ende 2020 war das Aus für die am Fliegerhorst Vogler in Hörsching stationierten Saab 105OE gekommen. In 50 Jahren hatten die Jet-Trainer, die zudem auch ein wesentlicher und von den Betriebskosten her deutlich günstigerer Unterstützer der Abfangjäger Eurofighter Typhoon gewesen waren, mehr als 156.500 Flugstunden absolviert.