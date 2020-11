117 Seiten dick, aber zu wenig Inhalt. Die Fachabteilungen des Landes Oberösterreich haben den Umweltbericht, der den exakten Plan der Skigebietserweiterung von der Höss in Hinterstoder zu den ehemaligen Hacklliften in Vorderstoder beinhaltet, in großen Teilen als mangelhaft zurückgewiesen. Eine Änderung des Flächenwidmungsplans könne in der vorliegenden Form nicht vertreten werden.