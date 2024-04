Roland Schamberger: Wie der wilde Biker gemobbten Kindern hilft

nachrichten.at: Wenn wir es jetzt einmal ganz klassisch festmachen an der Optik: Sie sind quasi der Prototyp eines Bikers. Und wenn wir dann auch noch in den Topf mit den Vorurteilen greifen, würde ich sagen: Da würde man anderes erwarten, als dass Sie in Schulen gehen und sich gegen Mobbing einsetzen. Also: Wie ist es dazu gekommen?