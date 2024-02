Risikowolf im Bezirk Freistadt zum Abschuss freigegeben

Keinerlei Scheu zeigte jener Wolf, der im Februar - zuletzt gestern, Montag - mehrmals in der Gemeinde Sandl (Bezirk Freistadt) gesichtet worden war. Er soll sich dabei in unmittelbarer Nähe eines bewohnten Gebäudes in der Gemeinde aufgehalten und sich auf einige Meter einem Menschen mit Hund genähert haben. Mehr zum Thema: Schutzstatus beim Wolf: Länder üben Druck auf Gewessler aus Abschusserlaubnis für vier Wochen Aufgrund der Regelungen der Oberösterreichischen