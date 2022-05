Die Hoffnung reiste von Anfang an mit. "Im Cup ist alles möglich", sagte Christoph Ortner aus Mauerkirchen. Er war einer von rund 2000 Ried-Fans, die in einem der 34 auch von den OÖN organisierten Fanbussen Richtung Klagenfurt saßen. Ja, alles war möglich. Zum Beispiel standhafte, treue Fans, die trotz eines klaren Spiel-Rückstands ihrer Mannschaft auf der Tribüne nicht eine Minute still hielten.