Rechnungshof: Vernichtende Kritik am Zustand der Panzertruppe des Heeres

"Nicht feldverwendbare", also nicht einsatzbereite Panzer, dazu "abbruchreife Garagen". Heftige Kritik übt der Rechnungshof am Zustand der 4. Panzergrenadierbrigade, die ihren Kommandositz am Fliegerhorst Vogler in Hörsching hat. Das Kontrollorgan nahm die "Schwere Brigade", in der die mechanisierten Kräfte des Bundesheeres zusammengefasst sind, vor allem in den Jahren 2013 bis 2021 unter die Lupe.