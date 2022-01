Noch ist es still auf den Straßen im Linzer Süden. Nur wenige Rad- und Autofahrer schwärmen im Licht der Straßenlaternen von mehreren Stellen in der Stadt aus. Mehmet Gezici kennt fast alle mit Namen. "Das stellt sich nach ungefähr einem Jahr ein", sagt der 33-Jährige. Er ist Gebietsleiter der Zeitungszusteller der OÖ Medienlogistik im Süden von Linz, gegen drei Uhr in der Früh ist fast nur sein Team unterwegs, um die Tageszeitungen zuzustellen.