Quagga-Muschel in allen großen Seen des Landes

Flache Pflastersteine führen am Boden Schritt für Schritt tiefer in das glasklare Wasser des Attersees. Zahlreiche Fische sind zu sehen, vereinzelt Ablagerungen am Seegrund. Nur eines sticht markant hervor: Die schwarz-braune, zentimeterdicke Umrandung, die die einzelnen Pflastersteine am Ufer des Sees umgibt – die Quagga-Muschel. Sie wird zusehends zur Gefahr für heimische Seen und Flüsse (die OÖN haben berichtet).