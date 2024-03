Prozess nach tödlicher Hundeattacke: "Sie will gar keine Hunde mehr halten"

Elmo, Cookie und Peanut lauteten die Rufnamen der drei erwachsenen American Staffordshire Terrier. Sie wogen 31,5 Kilo (Elmo), 22 und 19 Kilo, in Summe also 72,5 Kilo. Die Halterin (38) wog damals 81 Kilo, als sie mit den Tieren an der Leine auf einem Feldweg am Rand von Naarn spazieren ging. So, wie sie es schon vorher wiederholt getan hatte. Zwei Hunde trugen damals auch einen Beißkorb, „Elmo“ nicht. Es war der Nachmittag des 2. Oktober 2023. Eine 60-Jährige lief an der Frau mit