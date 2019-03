Prima la musica war seine große Chance

25 Jahre später holt Günther Reisegger den Bewerb in den Bezirk Braunau.

Günther Reisegger, Direktor der Landesmusikschule Mattighofen Bild: mahu

Neuer Musikschuldirektor, neuer Stadtsaal: Mit diesen zwei schlagenden Argumenten schaffte es Günther Reisegger, den landesweiten Jugendmusikwettbewerb „prima la musica“ erstmals in den Bezirk Braunau zu holen. Hauptbühne ist Mattighofen, ein Teil der insgesamt rund 670 jungen Musiktalente spielt in der Landesmusikschule Altheim.

Organisator ist Günther Reisegger aus Weilbach (Bezirk Ried), der seit 2015 die Landesmusikschule Mattighofen leitet. Prima la musica ist für ihn wesentlich mehr, als bloß vorzuspielen. Er spricht von einem Sprungbrett, einer musikalischen Talenteschmiede und vor allem aus eigener Erfahrung. Der 44-Jährige ist Sohn einer Musikerfamilie, seine Eltern und Geschwister sind Berufsmusiker. Entgegen dem Familientrend entschied sich der begabte Trompetenspieler für eine Lehre in einer Molkerei. „Mit 19 Jahren war ich selbst Teilnehmer bei prima la musica. Danach hat mich ein Professor gefragt, ob ich studieren möchte. Dieser Bewerb ist mir deswegen so wichtig, weil diese Chance auch andere haben und nützen sollen.“

Er studierte am Konservatorium in Linz und an der Musikhochschule Wien. Dort begann er in diversen Gruppierungen wie „Blech-Brass“ und „Ceska“ zu spielen – und hörte nicht mehr auf. Einige wichtige Stationen seines musikalischen Werdeganges: 18 Jahre Rieder Bezirkskapellmeister-Stellvertreter, Landesjugendreferent des Blasmusikverbandes, Gründer des Landesjugendblasorchesters, das international geleitet wird, um den „wichtigen Blick von außen“ zu erhalten, Kapellmeister der Bauernkapelle Eberschwang und der Musikkapelle St. Georgen/Attergau, stellvertretender Dirigent und Solo-Kornettist der Brass Band Oberösterreich, die sich für die Europameisterschaft in Montreux im April qualifizierte. Vor seiner Zeit als Musikschuldirektor war der Vater einer Tochter Fachgruppenleiter für Blechblasinstrumente am Landesmusikschulwerk. Ach ja: In seiner Heimatkapelle Weilbach spielt er auch noch mit. Natürlich.

