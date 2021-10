"Wei Skifoan is des Leiwaundste", soll es in der Winter-Saison wieder auf Österreichs Skipisten heißen. Besonders nach den großen wirtschaftlichen Umsatzeinbrüchen der vergangenen Wintersaison hoffen die Betreiber der Wintersportorte auf Besserung. "Durch die strengen Ein- und Rückreisebedingungen für Touristen konnten in Summe nur 1,5 Millionen Skier Days – also Tageskarten – im Winter 2020/21 erzielt werden. Davor waren es noch sieben Millionen", sagte Wolfgang Hettegger,