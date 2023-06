"Popeye" gewann mit einem Unterarm voller Narzissen

Figur "Popeye" holte mit seinen Muskeln aus Sternnarzissen den Sieg in zwei Kategorien.

Freudestrahlend streckten Mädchen im traditionellen Ausseer-Dirndl kleine Narzissensträuße in die Luft und posierten vor der Figur von "Tassilo" aus dem Märchenfilm "Die Schöne und das Biest", die von 20 Mitgliedern der Freller Juniors gestaltet wurde. Insgesamt 35.000 Sternnarzissen wurden für die Figur verwendet, die zahlreiche Besucher in der Ischler Straße in Bad Aussee bestaunten.