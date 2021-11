Planung ist alles: Wie Oberösterreichs Natur den Ansprüchen aller genügen soll

Vor sechs Jahren schien alles auf Schiene. Die Pyhrn-Priel-Region stand Modell, die Landkarten wurden neu gemischt. Wanderer, Mountainbiker, Tourengeher, Jäger und Touristiker saßen gemeinsam an einem runden Tisch, um über die gemeinsame, bedachte und respektvolle Nutzung der Natur zu beraten. Das Ziel: eine Aufteilung in Zonen – die ökologische Raumplanung war auch in Oberösterreich angekommen.