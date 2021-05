Von der Glut verbrannte, narbige Gesichtshaut, rote, geschwollene Augen, all das sind Zeugen einer Zeit, die Josefa Cua wohl nie mehr erleben muss. Knapp 28.000 Euro haben die Leser der OÖNachrichten für den Bau neuer Holzöfen in Guatemalas Bergdörfern gespendet. Statt einer offenen Feuerstelle, die die Behausung von Josefa, Pablo und ihren drei Kindern früher in beißenden, giftigen Rauch tauchte, bildet nun ein Holzsparofen das Zentrum der ärmlichen Hütte.