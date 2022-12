Der Tatverdächtige befindet sich seit 16. November in Untersuchungshaft.

Vier Wochen lang war ein 53-jähriger Rumäne als 24-Stunden-Pfleger in einem kleinen Ort im Bezirk Urfahr-Umgebung tätig. Seit Mitte Oktober hatte er sich um eine 82-jährige Frau gekümmert, die seit ihrer Geburt psychisch schwer beeinträchtigt ist. Am letzten Tag seiner Tätigkeit in Oberösterreich – der Mann war von einer Agentur aus der Steiermark ins Mühlviertel geschickt worden – soll es zu einer kaum vorstellbaren Tat gekommen sein.