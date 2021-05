LINZ. Um 1,3 Millionen Euro soll ein 54-Jähriger eine Pfandfirma in der Linzer Innenstadt betrogen haben. Von 2012 bis Oktober 2020 war der Mann Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma. In dieser Zeit soll er Firmeneigentum abgezweigt und Einnahmen in die eigene Tasche verschwinden lassen haben. Dabei ging der Ennser durchaus kreativ vor. Die Polizei wurde auf den Mann aufmerksam, nachdem eine ehemalige Mitarbeiterin des Pfandhauses Anzeige gegen ihn erstattet hatte.