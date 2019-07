Pfaffing hat bei den Finanzen österreichweit die Nase vorne

"Ich bin darüber natürlich sehr erfreut", sagt die Bürgermeisterin der Gemeinde Pfaffing im Bezirk Vöcklabruck, Gabriele Aigenstuhler (SP). Der Grund für ihren Jubel ist ein aktuelles Ranking zur Kreditwürdigkeit aller 2096 österreichischen Gemeinden, das vom Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) für das Gemeindemagazin "public" erstellt wurde. Dieses weist den 1467-Einwohner-Ort bereits zum zweiten Mal hintereinander als Spitzenreiter aus: Keine andere Gemeinde weist eine höhere Bonität als Pfaffing auf.

"Super Teamarbeit"

Die 57-jährige Ortschefin sieht dies vor allem durch die von ihr gelebte Sparsamkeit begründet. "Wir haben auch immer sehr konservativ gewirtschaftet", sagt sie. Die Schulden ("unter 10.000 Euro") stünden einem "sehr hohen" Guthaben gegenüber.

Dennoch werde in der Gemeinde viel umgesetzt, auch Neuanschaffungen gebe es. "Ich will aber immer wissen, was es kostet", sagt Aigenstuhler. Im Vorjahr sei etwa die gesamte Ortsbeleuchtung auf LED-Lampen umgestellt, ein Oberflächenwasserschutz-Becken angeschafft oder auch das Wirtshaus im Zentrum von der Gemeinde gekauft worden. Dazu werde auch darauf geachtet, so wenig wie möglich auszulagern und so viel wie möglich selbst zu machen. Aigenstuhler führt etwa den Winterdienst an, der nach wie vor von Gemeindebediensteten verrichtet werde.

Einen weiteren Erfolgsfaktor sieht sie in der "super Teamarbeit" in der Gemeinde. "Vom Bauhof bis zum Kindergarten und dem Amtsleiter – alle ziehen bei uns an einem Strang."

Was Pfaffing von Sattledt, der im Österreich-Vergleich drittgereihten oberösterreichischen Gemeinde, unterscheide? "Sattledt hat im Gegensatz zu uns viele Firmen", wodurch deutlich mehr Kommunalsteuern in die Gemeindekasse fließen würde, sagt die seit dem Jahr 2014 amtierende Ortschefin. (nieg)

Das Ranking

Top 10 Österreich

1. Pfaffing (OÖ)

2. Stanzach (T)

3. Sattledt (OÖ)

4. Hartl (Stmk.)

5. Hausleiten (NÖ)

6. Langkampfen (T)

7. Feistritz/Bleiburg (Ktn.)

8. Hüttau (Sbg.)

9. Ebbs (T)

10. Reichersberg (OÖ)

Top 10 Oberösterreich

1. Pfaffing (1.)

2. Sattledt (3.)

3. Reichersberg (10.)

4. Geinberg (27.)

5. Tumeltsham (39.)

6. Pfaffstätt (43.)

7. Wolfern (48.)

8. Eggelsberg (58.)

9. Aurolzmünster (70.)

10. Sankt Florian (90.)

*Zahl in Klammern: Platzierung Österreich-Ranking.

Quelle: KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung/Magazin „public“

250 Gemeinden mit der höchsten Bonität werden jährlich im KDZ-Ranking veröffentlicht. Die Berechnungen basieren auf Kennzahlen aus den Bereichen Ertragskraft, Eigenfinanzierungskraft, Verschuldung und finanzielle Leistungsfähigkeit.