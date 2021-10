UNTERACH AM ATTERSEE. Ein Wendemanöver am Ufer des Mondsees mit einem Luxussportwagen ist einem Schweizer Dienstagnacht zum Verhängnis geworden. Der 31-Jährige dürfte dabei laut Polizei das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben, woraufhin der Lamborghini Huracan in den rund elf Grad kalten Mondsee rollte und unterging.