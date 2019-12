Pech für Linzer Bankräuber: Das Alarmpaket machte Beute nutzlos

Ein mit engen, dunkelblauen Jeans und dunkler Jacke bekleideter Mann kommt in leichtem Laufschritt um die Ecke, in der rechten Hand baumelt ein kleines, weißes Sackerl. Als er im nächsten Moment von einer großen roten Staubwolke eingehüllt wird, geht er seelenruhig weiter um die nächste Ecke. Und hier, auf den von einer Überwachungskamera aufgenommenen Szenen, verliert sich die Spur jenes Mannes, der gestern am frühen Vormittag eine Bank in Linz-Dornach überfallen hat. Eine Alarmfahndung verlief vorerst ohne Ergebnisse.

Rückblende: Es ist 9.15 Uhr, als der rund 1,70 Meter große Mann, der mit leuchtend roter Haube und einem Schal um den Mund maskiert ist, in die Raiffeisenbankfiliale in der Altenberger Straße stürmt. Da sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Kunden in der Bank befinden, geht der Mann, der zwischen 40 und 50 Jahre alt sein dürfte, direkt zu einem Bankangestellten und fordert mit ausländischem Akzent Geld. In der Hand hält er eine Faustfeuerwaffe.

Der Angestellte muss den Tresor öffnen und die Banknoten holen. Geistesgegenwärtig packt er heimlich zu der Beute in fünfstelliger Höhe auch ein Alarmpaket in den weißen Plastiksack ein. Während er sich danach auf den Boden legen muss, verlässt der Unbekannte die Bankfiliale und flüchtet zu Fuß in Richtung Universität.

Wie auf dem Überwachungsvideo weiter zu sehen ist, reißt sich der Mann dann die rote Haube vom Kopf und lässt sie in der Hosentasche verschwinden. Unter der Maskerade trug er eine schwarze Kopfbedeckung, die nun zum Vorschein kommt.

Als nach einigen weiteren Schritten plötzlich das Alarmpaket explodiert und der Flüchtige von dichtem roten Farbstaub eingehüllt wird, geht dieser seelenruhig weiter, passiert sogar zwei junge Frauen, die nur kurz von dem Szenario Notiz nehmen, sich umdrehen, dann aber wieder weitergehen.

Wurde Kleidung auch besprüht?

An der nächsten Ecke fischt er das Alarmpaket aus dem Sack und wirft es in den nächsten Mistkübel. Derartige Sicherheitspäckchen werden in der Regel in einem präparierten Geldbündel versteckt. Durch die mittels Explosion freigesetzte Farbe sollen gestohlene Geldscheine wiedererkannt und die Beute für den Täter wertlos gemacht werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. "Es könnte sein, dass auch die Kleidung des Täters von der Farbe besprüht worden ist und er dadurch Passanten aufgefallen ist", sagte gestern Polizeisprecher Michael Babl. Auch werden jene beiden Zeuginnen, die dem Täter unmittelbar nach dem Überfall begegnet sind, ersucht, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 059133/403333).

