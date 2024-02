Patientin (87) erlitt Knochenbrüche in Linzer Spital: Angehörige fordern Antworten

Es war in der Nacht vom Stefanitag auf den 27. Dezember 2022, als eine 87-Jährige im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz nach der Schwester läutete, weil sie auf die Toilette musste. Doch eine Pflegerin soll die betagte Frau beim Heben auf den Leibstuhl so fest am Arm gepackt haben, dass der Patientin die Schulter gebrochen wurde.