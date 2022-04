stern steckt voller Symbole und Mystik. Dies manifestiert sich schon im wechselnden Datum: Es findet frühestens am 22. März und spätestens am 25. April statt. Warum das so ist? Das reicht zurück bis zum "Exodus", dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, als Gott das Volk von der Knechtschaft befreite, indem er zehn Plagen über die Ägypter kommen ließ.