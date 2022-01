Viel Aufsehen erregt haben die OÖN-Berichte über jenes Betriebsansiedelungsgebiet des früheren Industriellen Hans Asamer, für das in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) rund 19 Hektar Wald gerodet wurden. Nun beschäftigt das Thema auch die Landespolitik. Die Grünen werden am Donnerstag im Landtag eine dringliche Anfrage an den für Raumordnung zuständigen Landesrat Markus Achleitner (VP) richten. "Wir wollen wissen: Warum sind die Sachverständigen nicht gehört worden?", sagt Umweltlandesrat Stefan