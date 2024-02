"Österreich ist mein Vaterland, die Ukraine meine Heimat"

"Ich habe aufgehört", sagt David Königshofer, "mir ein Datum für die Rückkehr zu setzen." Etwas, das der gebürtige Linzer in den vergangenen zwei Jahren immer wieder getan hatte – aber stets aufs Neue verwerfen musste. Als in den Morgenstunden des 24. Februar 2022 die ersten Raketen in Kiew eingeschlagen hatten, war Königshofer mit Gattin Katya und dem damals eineinhalb-jährigen Sohn Leonel nach Österreich geflüchtet (die OÖN berichteten).