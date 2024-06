Obsternte 2024: Ein gutes Jahr für Marillen und Kirschen steht bevor

Noch rund 14 Tage gilt es abzuwarten, bis in den Supermärkten die frischen Kirschen und Marillen der heimischen Obstbauern zu finden sind. Etwa zehn Tage früher als in den vergangenen Jahren, sagt Obstbauer Horst Hubmer aus Scharten. „Viele Bauern verwenden mittlerweile Sorten, die früher reifen. Aber auch durch den warmen Frühling verschiebt sich die Vegetation in diesem Jahr.