Um dem Mangel an Pflegekräften zu begegnen, will das Land Oberösterreich nun auf den Philippinen Pflegekräfte rekrutieren. Ein entsprechender Beschluss wurde in der gestrigen Sitzung der Landesregierung gefasst. Konkret sollen 90.000 Euro in den Aufbau einer "Anwerbungs- und Vermittlungsstruktur" in dem südostasiatischen Land gesteckt werden.