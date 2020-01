Mehr als 200 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Diözese Linz stimmen am Samstag im Schloss Puchberg in Wels in einer geheimen Wahl über die größte Reform in der mehr als 200-jährigen Geschichte der Diözese ab. Wie berichtet, soll es in Oberösterreich statt 39 Dekanaten und 487 Pfarren künftig nur noch rund 40 Pfarren mit 487 Pfarrgemeinden geben. "Wir hoffen, dass die neue Struktur eine Entlastung in der Verwaltung und den Finanzen bringt und die Priester für die eigentliche