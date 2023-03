Noch immer gibt es zu wenig Männer in Kindergärten

Männliche Pädagogen in Kinderbetreuungseinrichtungen sind nach wie vor die Ausnahme. Das zeigt sich bereits an der seit vielen Jahren auf niedrigem Niveau gleichbleibenden Zahl junger Männer, die sich an den Bundesbildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep) und entsprechenden Kollegs zum Kindergartenpädagogen ausbilden lassen: Im heurigen Schuljahr sind es 93, ein Jahr zuvor waren es 91 männliche Schüler – das sind laut der Bildungsdirektion in OÖ jeweils fünf Prozent der