Noch einmal Schnee bis auf 400 Meter erwartet

Von Schnee bis Sonne, von Regen bis Wind ist in den kommenden Tagen alles dabei. Los geht es am morgigen Freitag noch moderat: Ab Mittag werden Regenschauer und leicht auffrischender Wind aus Südwest- bis West erwartet. "Es bleibt aber mild mit 13 bis 14 Grad", sagt Christian Ortner von GeoSphere Austria. Auch die Sonne könnte noch durchkommen. Am späten Nachmittag oder Abend jedoch wird es wieder ungemütlicher.