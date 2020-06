Ja, sie ist es wirklich: Mehrfach wurde Schlagerstar Helene Fischer in jüngster Zeit an den Ufern des Attersees gesichtet. Josef Mayrhauser, Bürgermeister von Nußdorf, weiß auch warum: Fischers aktueller Freund Thomas Seitel habe eine Großmutter in Seewalchen am Attersee. "Helene Fischer ist öfters in Seewalchen und im Reiterstüberl in Haining (einer Seewalchner Ortschaft, Anm.)." Des weiteren sei sie bereits in den umliegenden Haubenlokalen gesehen worden.