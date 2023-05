Neuer Ausbildungszweig an HTL Ried: Firmen bestimmen den Lehrplan mit

Auf die Praxis ausgerichtet und ganz auf die Bedürfnisse heimischer Firmen abgestimmt wird der Lehrplan für den neuen Ausbildungszweig an der HTL Ried. "Robotik und Smart Engineering" wird dort ab Herbst 2024 unterrichtet. Die Rieder HTL ist damit die einzige in Oberösterreich, an der diese Möglichkeit geboten wird. Das Besondere daran: Heimische Firmen aus dem Förderverein der HTL geben die Richtung für den detaillierten Lehrplan vor.