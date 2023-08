Neue Arbeitsplätze, zusätzliche Wertschöpfung: Das bringt die Linzer Stadtbahn ökonomisch

Die Erwartungen an die Regionalstadtbahn Linz sind hoch: nicht nur in infrastruktureller Hinsicht, sondern auch in wirtschaftlicher. Untermauert wird das durch eine neue Studie des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung, die ein hohes Potenzial und positive Effekte in der Umsetzung sieht.

Das öffentliche Nahverkehrsprojekt beinhaltet, wie mehrfach berichtet, die Verlängerung der Mühlkreisbahn bis zum Hauptbahnhof (S6), zudem soll die JKU an den Hauptbahnhof (S7) angebunden werden. In einem weiteren Schritt soll der Ausbau bis nach Gallneukirchen und Pregarten erfolgen.

Bevor mit dem Bau gestartet werden kann, gilt es aber noch einige entscheidende Hürden zu nehmen. Stichwort Finanzierung. Eine Finanzierungsvereinbarung zwischen Land und Stadt Linz, mit der die wechselseitigen Beteiligung an dem Stadtbahn-Projekt beziehungsweise den neuen Linzer O-Bus-Linien geregelt wird, fehlt nämlich noch immer - genauso wie die 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Land.

Knackpunkt O-Busse

Besagte O-Bus-Linien und deren Trassenführung sind ein Knackpunkt bei den Verhandlungen von Land und Stadt. Wie mehrfach berichtet, gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die Stadtbahn und die O-Busse parallel auf derselben Trasse geführt werden sollen und können. "Je weniger ich parallel fahre, umso sicherer wird das Gesamtkonzept ", sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Wechselseitige Abhängigkeiten und Stillstände bei Ausfällen könnten damit reduziert werden.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) erwartet, dass die Einigung mit der Stadt Linz im Herbst unterschriftsreif ist, auch jene mit dem Bund soll dann "konkret" werden. Der Bund wird mit 50 Prozent den Löwenanteil des Stadtbahnprojektes tragen, das Land steuert 42,5 Prozent, die Stadt 7,5 Prozent zu.

Auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) spricht davon, dass es noch die Endabstimmung einiger Punkte mit dem Land brauche, die Trassenführung der O-Busse sei einer davon. Zur Diskussion steht diese für Luger allerdings nicht, er will an der ursprünglichen Streckenführung festhalten.

Mehr als 3000 Arbeitsplätze in OÖ

Doch zurück zu den wirtschaftlichen Effekten. Jede Million Euro, die investiert wird, führe alleine in Oberösterreich zu einer Bruttowertschöpfung von 530.000 Euro , hinzu komme ein Steueraufkommen von 360.000 Euro sowie Löhne und Gehälter in Höhe von 300.000 Euro, rechnet Helmut Berrer vom Economica Institut vor.

Wie hoch die Investitionssumme letztlich sein werde, könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht seriös beantwortet werden, heißt es weiter. Fakt sei aber, dass die im Jahr 2020 veranschlagten 400 Millionen Euro für den Linzer Abschnitt aufgrund der Baukostenentwicklungen keine realistische Basis mehr seien. Für die aktuellen Berechnungen wurde das Investitionsvolumen deshalb angepasst, es wurde mit rund 500 Millionen Euro beziffert.

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt würde die Umsetzung des Projektes hochgerechnet bedeuten, dass rund 3175 Arbeitsplätze in Oberösterreich gesichert beziehungsweise neu geschaffen würden. Besonders profitieren würde der Tiefbausektor. Regionalwirtschaftlich betrachtet sei die Stadt Linz der Hauptprofiteur des Vorhabens, da nicht nur die geplante Infrastruktur zur Gänze im Stadtgebiet liege, sondern auch die erwartete Bruttowertschöpfung über dem vereinbarten Finanzierungsanteil liege, sagt Berrer.

Erste Baumaßnahmen 2027?

Die ersten 20 Züge für die Regionalstadtbahn sind bereits bestellt. Sie werden in Valencia (Spanien) gefertigt und sollen nach ihrer Fertigstellung zunächst auf Strecken der Linzer Lokalbahn zum Einsatz kommen. Eine Option auf 50 weitere Fahrzeuge besteht. Die Kosten für die erste Tranche liegt bei über 100 Millionen Euro, diese sind in das Investitionsvolumen von 500 Millionen Euro nicht mit eingerechnet. Bis zu 40.000 Fahrgäste täglich sollen künftig mit der Regionalstadtbahn Linz transportiert werden.

Die Einreichplanung für das erste Baulos vom Hauptbahnhof zu den Universitätskliniken soll Mitte 2025 erfolgen, derzeit läuft das Vorprojekt. Wann ein Baustart erfolgen könne, sei ob der nicht abzuschätzenden Verfahrensdauer offen. Optimalerweise könnten 2027 die ersten bauvorbereitenden Maßnahmen getroffen werden, sagt Steinkellner.

