Nervöse Eltern, aufgeregte Kinder und ganz viele Tests

Fest an die Hand der Mama geklammert steht die kleine Kenza in der Warteschlange vor der 1A-Klasse der Linzer Harbachschule. Mit großen Augen beobachtet die Sechsjährige ruhig und zurückhaltend die Szenerie, bis sie plötzlich einen ersten Blick in den hell und freundlich gestalteten Klassenraum erhascht. "Oh, ist es schön hier! Schau nur Mama", ruft das Mäderl aufgeregt und stürmt hinein in jenen Raum, in dem sie ab sofort viel Zeit verbringen wird.