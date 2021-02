Nationalpark Kalkalpen: Tourismus statt Naturschutz?

Als es im Juli 2017 um die Nachfolge von Erich Mayrhofer als Geschäftsführer des Nationalparks Kalkalpen ging, war Volkhard Maier schnell die erste Wahl. Maier, damals noch Direktor des Naturparks Sölktäler in der Steiermark, war bei seiner Vorstellung in Oberösterreich so brillant, dass es an seiner Berufung schon nach dem Hearing von der Jury aus Behördenvertretern der Landesregierung keinen Zweifel mehr gab.