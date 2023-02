Die ersten Jesuiten kamen im Jahr 1600 nach Linz, um in der Minoritenkirche zu predigen und in einer Lateinschule zu unterrichten. 423 Jahre später zieht sich der Orden aus Linz zurück. Die Ordensleitung kam zu dem Schluss, dass dieser Schritt aufgrund der "stark zurückgegangenen Berufungen", also wegen Nachwuchsmangels, notwendig ist. Am 31.