Wolfgang Bernbacher: Ein Leben für den FC Braunau

Es gibt in Braunau wohl keinen Menschen, den man seit der Neugründung im Jahr 2002 so sehr mit dem städtischen Fußballklub in Verbindung gebracht hat wie Wolfgang Bernbacher. Mehrere Jahrzehnte war der Braunauer – mehr als zehn Jahre davon als Sektionsleiter – für den FC aktiv. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten des Vollblut-Funktionärs für den Braunauer Fußballsport kannten keine Grenzen.